Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!

İstanbul'da yüz binlerce kişi "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla bir araya geliyor.

İstanbul'da yüz binlerce kişi bir kez daha İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla buluşuyor.

Yürüyüş Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınacak sabah namazının ardından başlayacak.

Birçok sendika, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ile spor kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşe geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekleniyor.

Filistin'e destek yürüyüşü için hazırlıklar da tamamlandı. Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, yürüyüş süresince trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Galata Köprüsü'ne ulaşım İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla yapılıyor.