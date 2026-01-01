  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!
Gündem

Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!

İstanbul'da yüz binlerce kişi "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla bir araya geliyor.

İstanbul'da yüz binlerce kişi "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla bir araya geliyor.

İstanbul'da yüz binlerce kişi bir kez daha İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla buluşuyor.

Yürüyüş Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınacak sabah namazının ardından başlayacak.

Birçok sendika, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ile spor kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşe geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekleniyor.

Filistin'e destek yürüyüşü için hazırlıklar da tamamlandı. Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, yürüyüş süresince trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Galata Köprüsü'ne ulaşım İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla yapılıyor.

Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda
Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda

Gündem

Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze’ye destek
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze’ye destek

Aktüel

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze’ye destek

Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama
Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama

Dünya

Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama

15 yaşındaki Sarah’ın soykırım günlüğü! Gazze’nin sesi tuvalde
15 yaşındaki Sarah’ın soykırım günlüğü! Gazze’nin sesi tuvalde

Gündem

15 yaşındaki Sarah’ın soykırım günlüğü! Gazze’nin sesi tuvalde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23