Özgür Özel’in dediği gibi ürkmediler! Türkiye balıkta tarihi rekora imza attı!

İstanbul Sarıyer'de balıkçılarla buluşan ve burada onların sorun ve taleplerini dinleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada su ürünlerinin yılı nasıl geçirdiğine dair bilgiler verdi.

Yumaklı, her zaman olduğu gibi sektörün de sorunlarını bizzat balıkçı reislerin kendi ağızlarından dinlediklerini, zaman zaman balıkçılarla bu şekilde bir araya geldiklerini kaydederek, bugün de kendilerine aktardıkları konuların bir kısmının önceden gelen konular olduğunu ve bunları da çözmek için gayret sarf edeceklerini bildirdi.

İHRACATTA 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTIK

Yumaklı, bu sektörün Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "2 milyar dolar sınırına ulaştık ihracatta, bu son derece kıymetli. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin balıkçılarına da yetiştiricilerine de bu yakışırdı. 2025'te bir değerlendirme yapacak olursak tabii iklim değişikliğinin etkisi bütün sektörlerde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de işte denizlerin sıcaklıkları, balıkların göç yollarının değişmesi ve benzeri gibi konularla onlar açısından da kimi zaman zor, kimi zaman kolay geçti ama netice itibarıyla kazasız belasız bu yılı atlatmış olduk" diye konuştu.

Yapılan bütün düzenlemeleri balıkçılarla konuşarak yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, özellikle kota sisteminin üretim planlaması kapsamında çok etkili olduğuna işaret etti.

Yumaklı, balıkçılarla buluşmalarında sistemin sonuçlarını ve düzeltilmesi gereken yönleri varsa onları da konuşmuş olduklarını aktararak, "2025'te Türkiye'de balık üretimi 1 milyon 20 bin tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yani bu hakikaten çok büyük, devasa bir rakam. Tabii TÜİK tarafından sanırım haziran ayında tam kesin rakamlar açıklanacak ama bizim kayıtlarımıza göre bu. Bunun yaklaşık 400 bin tonu avcılık, 600 bin tonu yetiştiricilikten gerçekleşmiş oldu" şeklinde konuştu.

REKORLARLA DOLU BİR YIL OLDU

Koruma-kullanma dengesinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Yumaklı, hem avcılara, balıkçı reislere hem de yetiştiricilere bu koruma-kullanma dengesine uydukları için teşekkür ettiğini söyledi.

Yumaklı, balıkçılık sektörünü geliştirmenin yolunun üretimi artırmak olduğunu belirterek, üretim arttıkça, sektördeki insanlar para kazandıkça, halkın çok sevdiği ürün sofralara gittikçe sektörün de gelişeceğini vurguladı. Koruma-kullanma dengesinin bu anlamda herkesin özellikle üzerinde durduğu bir husus olacağını dile getiren Yumaklı, 2025'te hamsi üretiminin beklentilerinin üzerine çıkarak 245 bin ton olduğunu bildirdi. Yumaklı, "2025 yılı balıkçılarımızın Türkiye ekonomisine yine çok önemli katkıda bulunduğu bir yıl oldu. Hem avcılık hem yetiştiricilik anlamında üretimimizin rekor kırdığı bir yıl olmuş oldu. 2026'nın da aynı şekilde devam etmesi için biz sektörle uyumlu ve beraber çalışmamıza devam edeceğiz. Buradan tekraren bu sektörde kimler varsa bütün paydaşlarımıza hayırlı, bereketli, kazasız belasız, huzurlu bir 2026 yılı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.