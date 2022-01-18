Portakal kabuğu faydaları nelerdir? Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?

Portakal içerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarını engeller, kansere neden olan serbest radikaller ile savaşır. Bağışıklık sistemini destekler ve mikroorganizmalara karşı korur. Yaşa bağlı maküler dejenerasyonu yavaşlatarak göz sağlığını destekler. Çoğu meyvenin kabukları da kendisi gibi oldukça faydalı.

Portakal tükettiğinizde kabuklarını sakın atmayın. Çünkü portakalın kabuğu portakalın iç kısmından çok daha yoğun ve sağlık için faydalı bileşenlere sahiptir.

Portakal kabuğunun faydaları

Cilt Sağlığını Korur.

Dişleri Beyazlatır.

Hücre Yenilenmesini Sağlar.

Bağırsakları Çalıştırır.

Metabolizmayı Hızlandırır.

Kötü Kolesterolü Düşürür.

Mikrop ve Bakteriyi Temizler.

Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder.

Portakal kabuğu nasıl değerlendirilir?

Ev yapımı öksürük şurubu hazırlayabilirsiniz.

İnce uzun dilimleyerek nefis şekerlemelere dönüştürebilirsiniz.

Evinizdeki basık havayı temizleyecek ev yapımı oda kokuları hazırlayabilirsiniz.

Çok amaçlı ev temizleyicisi olarak değerlendirebilirsiniz.

Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?

Portakal Kabuğu Reçeli Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

10 adet portakal

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı portakal suyu

Portakal kabuğu reçeli yapımı tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak reçelimiz için portakallarımızın kabuklarını soyalım. Portakal kabuklarımızı 1 cm’den biraz ince olacak şekilde uzunlamasına dilimleyelim. Dilimlerin içerisinde kalan beyaz kısımları temizlemeden elimizle rulo şeklinde saralım. Sardığımız portakal rulolarını pişerken açılmaması için temiz bir iğne ile ipliğe dizelim. Bunun için beyaz pamuklu bir ipi tercih edebilirsiniz. Bütün portakal kabuklarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Daha sonra hazırladığımız portakal kabuklarını uygun bir kase içerisine alalım ve üzerini geçecek kadar suyu üzerine ekleyelim. Portakal kabuklarının acılığının gitmesi için bu şekilde 4 defa suyunu değiştirerek 1 gece boyunca bekletelim. Ertesi gün beklettiğimiz portakal kabuklarını suyun içerisinden alarak uygun bir tencereye yerleştirelim. Portakal kabuklarımızın üzerini geçecek kadar normal suyumuzu da ilave edelim. Kaynamaya başladıktan 4-5 dakika sonra portakal kabuklarımızı bir tabağa alalım, tenceredeki acı suyu boşaltalım. Portakal kabuklarını tencereye alarak tekrar taze su ekleyelim. Portakal kabuklarımızdaki tüm acılığı almak için bu şekilde 4 defa suyunu değiştirelim. Son suyumuzda portakal kabuklarımızı yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Yumuşayan portakal kabuklarımızı suyun içerisinden alalım ve sarı renkli acı suyumuzu boşaltalım. Şerbeti için tencereye toz şeker ve suyu alalım, şeker eriyip kaynayıncaya kadar karıştıralım. 2-3 dakika kaynadıktan sonra portakal kabuklarımızı ilave edelim, bu şekilde 10 dakika kaynamaya bırakalım. En son portakal suyunu ilave edelim ve yaklaşık 20 dakika kadar pişirmeye devam edelim. Eğer biraz daha akışkan kıvamlı bir reçel isterseniz oranları biraz arttırabilirsiniz. Reçelimizin kıvamını anlamak için küçük bir kaseye bir kaç kaşık koyarak buzdolabında soğumaya bırakalım. Bir kaç dakika sonra kontrol edelim, istediğimiz kıvama gelmişse ocağın altını kapatalım. Yıkanmış kavanozun içerisine sıcakken reçellerimizi ipi ile birlikte koyarak ağzını sıkıca kapatalım. Reçellerinizi serin yerlerde muhafaza etmelisiniz. Eğer emen tüketmek isterseniz portakal rulolarınız soğuduktan sonra ipini dikkatlice çıkartmalısınız. Afiyet olsun

Portakalın faydaları

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılır.

Cilt yaşlanmasını engeller.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Kansızlık tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan basıncını dengeler.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp sağlığı için birebirdir.

Portakal bebeklere ne zaman verilir?

Bütün bu faydalarından ise bebekleriniz ancak 12. ayından sonra faydalanabilirler. Bebeklerin sindirim sistemi tam olarak gelişmediğinden erken dönemde bebeklere portakal verilmesi önerilmez. Bebeğinizin portakal yemesini keyifle izlemek için 1 yaşını doldurmasını beklemenizi tavsiye ediyoruz.

Portakal suyunun faydaları

Kış aylarının vitamin deposudur.

Böbrek taşı oluşumunu önler.

Kabızlık ve ishale doğal çözüm.

Diyabetin etkilerini azaltır.

Kanserli hücrelerle savaşır.

Çok güçlü lif kaynağıdır.

Saç köklerini besler.

Anne – bebek sağlığı için takviye.

Portakal kabuğu şekerlemesi tarifi

Malzemeler:

4 adet portakal

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Portakal kabuğu şekerlemesi nasıl yapılır?

Portakalların kabuklarını iyice yıkayın. Mutfağınızda kullandığınız sebze fırçaları bu iş için idealdir. Portakalların kabuklarını istediğiniz şekilde doğrayın. Beyaz kısımlarının fazlalığını alın. Tencereye koyup üzerini aşana kadar su doldurun. Ocağa koyup kaynatın. 5 dakika kadar kaynatın suyunu dökün. Bu işlemi iki kez daha yapın. Üç kez kaynatıp suyunu süzdüğünüz portakal kabuklarını tekrar tencereye koyun. Üzerlerine 2 su bardağı toz şekeri ve 2 su bardağı suyu koyup ocağa koyun. Bu karışımın içinde portakallar saydamlaşana kadar kaynatın. Portakal kabuklarını tencerenin içinden bir süzgeç yardımıyla alıp yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Bu tepsinin içinde kurumaya bırakın. Kurutma işleminin süresi, ortamın ısısına ve nemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kuruyup kurumadığını yiyerek kontrol edebilirsiniz. Kuruyan portakal kabuklarını dilerseniz eritilmiş çikolataya batırıp çikolatanın donması için tekrar yağlı kağıt üzerine koyup bekletin.