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Portakallı ve beyaz çikolatalı kek

Kış mevsiminde portakalı bir de böyle deneyin. İşte portakallı ve beyaz çikolatalı kek tarifi…

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:02
Portakallı ve beyaz çikolatalı kek

MALZEMELER

200 g bitter çikolata
175 g tereyağı
300 g toz şeker
120 g un
15 g kakao
3 yumurta
100 g beyaz çikolata
1 portakalın rendelenmiş kabuğu

ÜZERİ İÇİN

Kumkuat dilimleri
Portakallı çikolata parçaları

HAZIRLANIŞI

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Geniş bir karıştırma kabında toz şeker, un ve kakaoyu harmanlayın. Soğuyan çikolata ve yumurtaları ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mikser yardımıyla çırpın. İri doğradığınız beyaz çikolata ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip spatulayla karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili kare bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Üzerini kumkuat dilimleri ve portakallı çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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