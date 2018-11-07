Portakallı ve beyaz çikolatalı kek
Kış mevsiminde portakalı bir de böyle deneyin. İşte portakallı ve beyaz çikolatalı kek tarifi…07 Kasım 2018 Çarşamba 21:02
MALZEMELER
200 g bitter çikolata
175 g tereyağı
300 g toz şeker
120 g un
15 g kakao
3 yumurta
100 g beyaz çikolata
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
ÜZERİ İÇİN
Kumkuat dilimleri
Portakallı çikolata parçaları
HAZIRLANIŞI
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Geniş bir karıştırma kabında toz şeker, un ve kakaoyu harmanlayın. Soğuyan çikolata ve yumurtaları ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mikser yardımıyla çırpın. İri doğradığınız beyaz çikolata ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip spatulayla karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili kare bir fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Üzerini kumkuat dilimleri ve portakallı çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.
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