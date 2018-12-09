Portakallı tatlı
Portakal mevsimi geçmeden bu tarife bir şans verin. İşte portakallı tatlı tarifi…09 Aralık 2018 Pazar 21:58
MALZEMELER
5 kahve fincanı toz şeker
5 adet yumurta
1 kahve fincanı sıvıyağ
1 çay bardağı portakal suyu
2 çorba kaşığı rendelenmiş
portakal kabuğu
5 kahve fincanı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı margarin
ŞERBET İÇİN
Dört buçuk su bardağı toz şeker
4 su bardağı su
1/4 limon dilimi
Bir buçuk su bardağı portakal suyu
2 çorba kaşığı ince rendelenmiş portakal kabuğu
SÜSLEMEK İÇİN
1 su bardağı krem şanti
Yarım çay bardağı portakal suyu
Yarım su bardağı fındık
YAPILIŞI
Şekeri ve oda sıcaklığındaki yumurtaları beyazlaşana dek çırpın. Sıvı yağı, portakal suyunu ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Yuvarlak ya da dörtgen bir cam tepsiyi margarinle yağlayın. Tepsinin sadece taban kısmına un serpiştirin. Karışıma elenmiş unu ve kabartma tozunu ekleyin. Çırpma teli ya da tahta kaşıkla çırpmadan karıştırıp, tepsiye boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Şerbet için; şeker, su ve limon dilimi ile birlikte kaynatın. Şerbeti ateşten alıp, soğuttuktan sonra portakal kabuğu ile bir buçuk su bardağı portakal suyunu ekleyin. Tatlı hamuru piştiğinde fırından alıp, ters çevirerek, başka bir tepsiye çıkarın. Dilimleyin. Buzlukta soğutulan şerbeti üzerine gezdirin. Krem şantiyi yarım çay bardağı portakal suyu ile çırpın. Tatlının üzerine iri dövülmüş fındık serpin. Krema ile birlikte servis yapın.
YORUM YAZ