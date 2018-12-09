THY- Euroleague
0553 313 94 23

Portakallı tatlı

Portakal mevsimi geçmeden bu tarife bir şans verin. İşte portakallı tatlı tarifi…

09 Aralık 2018 Pazar 21:58
Portakallı tatlı

MALZEMELER

5 kahve fincanı toz şeker
5 adet yumurta
1 kahve fincanı sıvıyağ
1 çay bardağı portakal suyu
2 çorba kaşığı rendelenmiş
portakal kabuğu
5 kahve fincanı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı margarin

ŞERBET İÇİN

Dört buçuk su bardağı toz şeker
4 su bardağı su
1/4 limon dilimi
Bir buçuk su bardağı portakal suyu
2 çorba kaşığı ince rendelenmiş portakal kabuğu

SÜSLEMEK İÇİN

1 su bardağı krem şanti
Yarım çay bardağı portakal suyu
Yarım su bardağı fındık

YAPILIŞI

Şekeri ve oda sıcaklığındaki yumurtaları beyazlaşana dek çırpın. Sıvı yağı, portakal suyunu ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Yuvarlak ya da dörtgen bir cam tepsiyi margarinle yağlayın. Tepsinin sadece taban kısmına un serpiştirin. Karışıma elenmiş unu ve kabartma tozunu ekleyin. Çırpma teli ya da tahta kaşıkla çırpmadan karıştırıp, tepsiye boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Şerbet için; şeker, su ve limon dilimi ile birlikte kaynatın. Şerbeti ateşten alıp, soğuttuktan sonra portakal kabuğu ile bir buçuk su bardağı portakal suyunu ekleyin. Tatlı hamuru piştiğinde fırından alıp, ters çevirerek, başka bir tepsiye çıkarın. Dilimleyin. Buzlukta soğutulan şerbeti üzerine gezdirin. Krem şantiyi yarım çay bardağı portakal suyu ile çırpın. Tatlının üzerine iri dövülmüş fındık serpin. Krema ile birlikte servis yapın.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 2 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini..
    2. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
    3. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
    4. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
    5. Maçın ardından
    6. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
    8. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
    9. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
    10. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
    11. Ayvanın faydaları nelerdir?
    12. Maçın ardından
    13. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    14. "İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi..
    15. Portakallı tatlı
    16. "Çok şükür ki Türkiye'deki Müslümanlar..
    17. Çocuklarda alerji artışının nedenleri?
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü..
    20. Nar diyeti ile kilolarınızdan kurtulun
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe