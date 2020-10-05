Portakallı sütlaç nasıl yapılır?
Pirinç unsuz sütlaç tarifi | Hem hafif hem de sütlü tatlı yapmak isteyenler anneanne usulü pirinç unsuz sütlacı nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, kolay sütlaç nasıl yapılır? | Portakallı sütlaç tarifi | 4 kişilik sütlaç tarifi | Sütlaç nasıl yapılır?
Kolay sütlaç tarifi | Süt ve pirincin buluşmasıyla damakları şenlendiren bir tatlı hazırlamak isteyenler sütlaç tarifini araştırıyor. Peki, portakallı sütlaç nasıl yapılır?
Portakallı sütlaç tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı pirinç
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 adet portakalın kabuğu
- Tarçın
Portakallı sütlaç nasıl yapılır?
Öncelikle pirinci ayıklayıp yıkayın.
Ardından pirinci 3 su bardağı su ile tencereye alın ve haşlayın.
Pirinç yumuşayınca süt ve şekeri tencereye ekleyin.
Ocağın altını kısın ve ara ara sütlacı karıştırın.
Bir adet portakalı yıkayıp kabuğunu rendeleyin.
Portakal kabuğunu sütlaca ekleyip karıştırın.
Sütlaç kıvam alınca ocağın altını kapatın ve tatlıyı kaselere sıcakken bölüştürün.
Tatlınızı soğuyunca tarçın ve portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.