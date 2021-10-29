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Kadın - Aile Portakallı parfe nasıl yapılır? Kolay parfe tarifi
Kadın - Aile

Portakallı parfe nasıl yapılır? Kolay parfe tarifi

Meyveli ve hafif tatlıları sevenler için oldukça pratik ve lezzetli bir tarif.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 11:40:00 - 2021-10-30 10:23:26
Portakallı parfe nasıl yapılır? Kolay parfe tarifi

Meyveli ve hafif tatlıları sevenler için oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 2 paket krem şanti
  • 2 su bardağı süt
  • 1 paket petibör bisküvi
  • 1 çay bardağı fındık veya ceviz
  • 1 paket vanilya
  • 1 büyük muz
  • 15- 20 adet çilek
  • 1 çay bardağı damla çikolata

Üzeri için malzemeler

  • Çikolata sosu
  • 2 su bardağı süt

Yapılışı

Sütü ve krem şantiyi uygun bir kapta mikserle çırpalım. Koyulaşınca içine kırılmış bisküviyi, damla çikolatayı, vanilyayı, fındığı, küçük doğranmış çilek ve muzu ilave edip iyice karıştıralım. Kalıba buzdolabı poşeti serelim  ve parfeyi içine koyup üzerini düzleştirelim. Kenarlarından sarkan poşeti üzerini kapatıp buzdolabının dondurucu kısmında 5 saat bekletelim. Çikolata sosunu 2 su bardağı sütle pişirip soğutalım. Parfeyi dolaptan çıkartıp servis tabağına alalım. Üzerine soğumuş çikolata sosunu dökelim. Afiyet olsun.

 

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