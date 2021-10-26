Portakallı parfe nasıl yapılır?
Ekşi, tatlı uyumu ile yedikçe yediren portakallı parfe tarifi.
Ekşi, tatlı uyumu ile yedikçe yediren portakallı parfe tarifi.
Malzemeler
- 3 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 75 gr şeker
- 1 adet çubuk vanilya
- 140 ml portakal suyu
- 250 ml çırpılmış krema
- 4 adet portakal
Taze nane (Servis için)
Yapılışı
Portakalların beyaz kısımlarını dikkatlice soyun ve yumurta sarısı, limon ve şekeri bir kapta güzelce çırpın. Vanilya tohumlarını ekleyin karıştırmaya devam edin. Yumurta sarıları beyaz bir renk almaya başladığında yavaşça portakal suyunu ekleyin. Ayrı bir yerde kremayı sertleşene kadar çırpın. Çırpılmış krema ile yumurta sarılarını yavaş yavaş birbirine yedirin. Kalan portakal dilimlerini üzerine ekleyerek 3-4 saat dondurun. Taze nane ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.