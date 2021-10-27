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Kadın - Aile Portakallı muhallebi nasıl yapılır? Tam ölçülü portakallı muhallebi tarifi
Kadın - Aile

Portakallı muhallebi nasıl yapılır? Tam ölçülü portakallı muhallebi tarifi

Kolay muhallebi tarifi | Sütlü tatlılar şerbetli bolca şeker içeren tatlılara göre daha hafiftir. Hem kolay hem de leziz bir tarif arıyorsanız portakallı muhallebiyi mutlaka denemelisiniz. Peki, portakallı muhallebi nasıl yapılıyor? Portakallı muhallebi püf noktası | Tam ölçülü muhallebi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:57:00 -
Portakallı muhallebi nasıl yapılır? Tam ölçülü portakallı muhallebi tarifi

Tüm ailenizin büyük bir mutlulukla yiyebileceği leziz bir muhallebi tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, denenmiş tam ölçülü portakallı muhallebi tarifi…

Tam ölçülü portakallı muhallebi tarifi

Malzemeler:

Muhallebi için:

  • 1 litre süt
  • 2 yemek un
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin

Portakallı sos için:

  • 3 su bardağı taze sıkılmış portakal
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı şeker

Portakallı muhallebi nasıl yapılır?

Bir tencereye süt, un, nişasta ve şekeri alıp ocağın altını açın.

Muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi kaynayınca tereyağı ve vanilini ekleyip ocağın altını kapatın.

Tereyağı eriyene kadar muhallebiyi karıştırın.

Muhallebiyi kare bir cam tepsiye boşaltın.

Ayrı bir tencereye portakal suyu, nişasta ve şekeri alıp karıştırın.

Sos kaynayınca ocağın altını kapatın.

Sosu muhallebinin üzerine yayın.

Tatlı oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın.

2-3 saat sonra muhallebiyi üzerini süsleyerek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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