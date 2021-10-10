Portakallı Kurabiye
Portakal sezonu açıldı. Ağızda dağılan mis kokulu, portakal aromasıyla tadına doyamayacağınız kurabiye tarifi.
Portakal sezonu açıldı. Ağızda dağılan mis kokulu, portakal aromasıyla tadına doyamayacağınız kurabiye tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 250 gr margarin
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 7-8 su bardağı un
- 2 adet rendelenmiş portakal kabuğu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı portakal suyu
- 1 yumurta sarısı
- 1 yumurta akı (üzeri için)
- İri kıyılmış (üzeri için)
Yapılışı
Oda ısısında olan margarini derin bir kapta yumurta sarısı, portakal kabuğu, portakal suyu, şeker ve sıvı yağ, kabartma tozunu karıştırıyoruz. Unu kontrollü bir şekilde dökerek biraz yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Hamurdan bezeler alıp avucunuzda yuvarlayın. Kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra üzerlerine yumurta akını sürün ve ceviz serpiştirin. 170 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Kurabiyeniz hazır.