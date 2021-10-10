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Kadın - Aile Portakallı Kurabiye
Kadın - Aile

Portakallı Kurabiye

Portakal sezonu açıldı. Ağızda dağılan mis kokulu, portakal aromasıyla tadına doyamayacağınız kurabiye tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:27:00 -
Portakallı Kurabiye

Portakal sezonu açıldı. Ağızda dağılan mis kokulu, portakal aromasıyla tadına doyamayacağınız kurabiye tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 250 gr margarin
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 7-8 su bardağı un
  • 2 adet rendelenmiş portakal kabuğu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı portakal suyu
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yumurta akı (üzeri için)
  • İri kıyılmış (üzeri için)

Yapılışı

Oda ısısında olan margarini derin bir kapta yumurta sarısı, portakal kabuğu, portakal suyu, şeker ve sıvı yağ, kabartma tozunu karıştırıyoruz. Unu kontrollü bir şekilde dökerek biraz yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Hamurdan bezeler alıp avucunuzda yuvarlayın.  Kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra üzerlerine yumurta akını sürün ve ceviz serpiştirin. 170 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Kurabiyeniz hazır.

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