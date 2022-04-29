Portakallı kereviz tarifi nasıl yapılır? Portakallı kereviz yemeği nefis tarifi ve püf noktaları

Portakallı kereviz malzemeleri

2 adet orta boy kereviz

1 adet soğan

orta boy 2-3 adet havuç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı portakalın suyu

1 avuç kereviz yaprağı

1 çay kaşığı tuz

Portakallı kereviz nasıl yapılır?

Kerevizin ve havuçların kabuklarını soyun. İri şekilde dilimleyin. Küçük küpler halinde doğranmış soğanları tencerenin içine koyduğunuz zeytinyağının üzerine ekleyip hafifçe soteliyoruz. Üzerine kereviz ve havuç dilimlerini ekleyip karıştırın. Üzerine portakal suyu ve tuz ilave edip yeniden karıştırın ve kapağı kapalı vaziyette küçük ocakta kısık ateşte pişirin. Havuç istediğiniz yumşaklığa ulaştığında tencerenin altını kapatabilirsiniz. Üzerine ince kıyılmış kereviz yapraklarını serpin en az 2-3 saat dinlendirin. Afiyet olsun.

Portakallı kereviz püf noktaları

Kereviz ve havuçlar iri iri doğranmalı, aksi takdirde pişerken kerevizler dağılırlar. - Portakal suyu sizin evde sıktığınız portakal suyu olmalı. Hazır portakal sularında extra şeker olduğu için tercih etmeyin.