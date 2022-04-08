Portakallı ıslak kurabiye tarifi nasıl yapılır? Portakallı şekerli anne kurabiyesi - pastane usulü
Kıyır kıyır, mis kokulu, üzeri hafif çatlak kurabiyeler yapmak için bu tarifi deneyin
Portakallı ıslak kurabiye tarifi
malzemeler
- 2 adet yumurta
- 125 gram tereyağ yada margarin oda sıcaklığında
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tane portakal kabuğu rendesi
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un yinede kontrollü koyun
- Şerbeti için
- 2 su bardağı portakal suyu
- 1 çay bardağı şeker
Portakallı ıslak kurabiye tarifi nasıl yapılır?
Şerbeti için.Portakal suyunu uygun bir tencereye alıyoruz şeker ekleyip ocakta kaynatıp soğuması için kenara alıyoruz. Hamuru için.Un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz, yumuşak bir hamur elde ediyoruz Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dk pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyelerimiz ılıdıktan sonra portakallı şerbete batırıp heryerini ıslatıp tepsiye diziyoruz Bütün kurabiyelere aynı şekilde ıslattıktan sonra servis tabağına alıp servis yapıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.