Portakallı aşure | En pratik ve lezzetli aşure tarifi

Aşure yapmanın incelikleri, yaparken okunacak dualar ve en güzel aşure malzemelerini bir habere sığdırdık... Portakallı aşure nasıl yapılır? Aşureye süt katılır mı? En lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte bütün detaylarıyla aşure yapımı...

Evlerdeki neşeyi arttıran ve aynı zamanda çevremizdeki insanlara da bu neşeyi aktardığımız aşura ayı, bizi etrafına topluyor. Bol dua ile geçirilen bu günde mutluluğunuz eksik olmasın, damağınızın tadı eksik kalmasın, diye sizlere enfes bir aşure tarifi derledik.

Başka bir yerde bulamayacağınız, rengi berrak ve tadı yerinde muazza tarif...

Aşure yapılırken okunacak dua

Malzemeler

2 su bardağı buğday

2 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1,5 su bardağı kuru kayısı

yarım su bardağı kuru üzüm

10 adet kuru incir

2 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 portakal kabuğu rendesi

1 portakalın suyu

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 su bardağı fındık ya da ceviz

yarım çay bardağı antep fıstığı

yarım çay bardağı çam fıstığı

5 adet karanfil

En güzel aşure nasıl yapılır?

Yapılışı

Buğdayı, nohutu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün, ayrı tencerelerde haşlayıp, sularını süzerek ılımaları için kenara alın.

Bu esnada kuru üzüm, pirinç ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplar içerisinde suda bekletin.

Derin bir tencere alarak, önce buğdayı bir taşım yine haşlayın. Üzerine nohut ve fasulyeyi ilave edip, bütün malzemeleri karıştırın. Ardından malzemelerin üzerini geçecek şekilde su ilave edin. Eğer suyu azalıyorsa, kaynatıp eklemenizde yarar var.

Kaynadıktan sonra kayısı ve inciri içerisine koyun.

Bir kenarda kuru üzümü kaynatıp, suyunu süzün. Bu sayede aşurenin kararmasını önleyeceksiniz.

Ardından kuru üzümleri, irmiği ve pirincide kaynayan tencereye ilave edin.

5 dakika sonra içerisine sütü ilave edin.

İndirmeye yakın karanfil, portakal ve şeker ilave edin.

Ocaktan indirdikten sonra, cevizleri ilave edip bir süre dinlendirin.

Kaselere boşaltıp, soğuduktan sonra süsleyerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

Aşura günü meydana gelen olaylar nelerdir?