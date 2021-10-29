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Kadın - Aile Portakalın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Portakalın faydaları nelerdir?

Portakal, özellikle C vitamini ve antioksidanlardan zengin bir narenciye türüdür.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 19:31:00 -
Portakalın faydaları nelerdir?

Portakal, özellikle C vitamini ve antioksidanlardan zengin bir narenciye türüdür. Portakallar vitamin, mineraller, beta karoten, potasyum, magnezyum ve lif ile doludur. Portakal suyu tüm dünyada tüketilen en popüler içeceklerden biridir.

Portakalın sağlık için faydaları

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kolajen üretimine katkı sağlar

-İltihabı azaltmaya yardımcı olur

-Kalp hastalıklarına karşı korur

-Yağ yakmayı hızlandırır

-Kansızlığa karşı koruyabilir

-Yaşlanmaya karşı savaşır

-Mutluluğu ve uykuyu teşvik eden hormonu üretir.

 

 

 

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