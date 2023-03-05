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Gündem Portakal'dan muhalefete aday tepkisi: Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş?
Gündem

Portakal'dan muhalefete aday tepkisi: Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası altılı masanın dağılmasına tepki gösteren Fatih Portakal, 'Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?' diyerek gelinen duruma isyan etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 04:06:00 -

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala altılı masa dağıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, altılı masadan ayrıldıklarını açıkladı.

Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısında bulundu.

Akşener'in sözleri altılı masayı dağıttı

Akşener'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, İyi Parti dışındaki diğer partiler bugün Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde bir kez daha toplandı.

Masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve İyi Parti'nin ittifaktan ayrılması ana gündem maddesi oldu.

Hal böyle olunca muhalif cephede de hayal kırıklığı yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bizleri kandırdınız mı?"

Muhalif gazeteci Fatih Portakal, altılı masada yaşanan ayrılığa ve sürece tepki gösterdi.

Portakal, "Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"Uyuttunuz mu bizleri?"

Portakal isyanını şöyle dile getirdi:

Kim şahsi hırsla davrandı? Kim gerçekten Türkiye’yi düşündü? Bu soruların hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız. Ama burada önemli kelime dayatma kelimesi. Kim kime neyi dayattı? Kuyruklu yalanlardan bahsetti. Aslında bakıyorsunuz biz dışarıdan izleyenler gerek vatandaş gerekse gazeteci olarak aslında şu soru benim aklıma geliyor. Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Umut besleyen, değişim için çaba harcayan yığınları uyuşturdunuz mu? Uyuttunuz mu diye sormak gerekiyor.

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