Portakal tatlısı tarifi nasıl yapılır? Aşırı basit, kolay portakalla yapılan tarifler

Portakal tatlısı tarifi

Portakal tatlısı için malzemeler

6 adet sert portakal

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 çubuk vanilya

Ceviz

Tarçın

Yoğurt kreması için malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1/2 su bardağı süt kreması

Portakal tatlısı nasıl yapılır?

Portakal bütün olarak kullanılır. İlk iş kabukları iyi bir şekilde yıkanır. Yıkanan portakalların sap başı kesilir üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açılır ve 4’e bölünür. Çok geniş olmayan ama yüksek bir tencerenin içinde su ile şeker ve ortadan ikiye ayrılmış vanilya çubuğu kaynama noktasına getirilir. Portakallar bu şurubun içine atılır ve 1-1,5 saat kadar zaman zaman çevirerek ve üzerine şuruptan gezdirerek yumuşayana kadar pişirilir. Tencere ateşten alınır ve portakallar surubun içinde soğumaya bırakılır.

Portakallı irmik tatlısı tarifi için malzemeler

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 vanilya

1 tl süt

2 bardak portakal suyu

2 yemek kaşığı nişasta

2 fican şeker

Portakallı irmik tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Bir tencerede süt, irmik, şekeri muhallebi kıvamına getir. Başka bir tencerede portakal suyu, şeker, nişastayı muhallebi kıvamına getir. Kek kalıbına önce portakalı muhallebiyi sonra irmikli muhallebiyi dök. 3 saat buzdolabında beklet sonra servise hazır. Afiyet olsun.

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