  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Portakal kabuğu şekerlemesi tarifi nasıl yapılır? Portakal kabuğu şekeri tarifi
Kadın - Aile

Portakal kabuğu şekerlemesi tarifi nasıl yapılır? Portakal kabuğu şekeri tarifi

Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendiren portakal kabuklarını atmayın. İşte bu tarifle değerlendirin.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:59:00 - 2022-02-13 14:06:02
Portakal kabuğu şekerlemesi tarifi nasıl yapılır? Portakal kabuğu şekeri tarifi

Portakal kabuğu faydaları

Portakal kabuğu içerdiği C vitamini sayesinde bünyeyi güçlendirir ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarından olan bronşite karşı etkilidir. Kötü nefes kokusunu giderir.

Portakal kabuğu şekerlemesi tarifi

Portakal kabuğu şekerlemesi malzeme listesi

  • 4 adet portakal
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su

Portakal kabuğu şekeri tarifi nasıl yapılır?

Portakal kabuğu şekerlemesi yapım aşamaları

Portakalların kabuklarını iyice yıkayın. Mutfağınızda kullandığınız sebze fırçaları bu iş için idealdir.  Portakalların kabuklarını istediğiniz şekilde doğrayın. Beyaz kısımlarının fazlalığını alın. Tencereye koyup üzerini aşana kadar su doldurun. Ocağa koyup kaynatın. 5 dakika kadar kaynatın suyunu dökün. Bu işlemi iki kez daha yapın. Böylelikle portakalların acısı gitmiş olacak.  Üç kez kaynatıp suyunu süzdüğünüz portakal kabuklarını tekrar tencereye koyun. Üzerlerine 2 su bardağı toz şekeri ve 2 su bardağı suyu koyup ocağa koyun. Bu karışımın içinde portakallar saydamlaşana kadar kaynatın. 20 dakika kadar kaynattım.  Portakal kabuklarını tencerenin içinden bir süzgeç yardımıyla alıp yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Bu tepsinin içinde kurumaya bırakın. Kurutma işleminin süresi, ortamın ısısına ve nemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kuruyup kurumadığını yiyerek kontrol edebilirsiniz. Kuruması bir gün sürdü. Kuruyan portakal kabuklarını dilerseniz eritilmiş çikolataya batırıp çikolatanın donması için tekrar yağlı kağıt üzerine koyup bekletin. 

 

Pizza hamuru: Mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Evde pizza hamuru tarifi
Pizza hamuru: Mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Evde pizza hamuru tarifi

Kadın - Aile

Pizza hamuru: Mayasız pizza hamuru nasıl yapılır? Evde pizza hamuru tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay