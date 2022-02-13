Portakal kabuğu şekerlemesi tarifi nasıl yapılır? Portakal kabuğu şekeri tarifi

Portakal kabuğu faydaları

Portakal kabuğu içerdiği C vitamini sayesinde bünyeyi güçlendirir ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarından olan bronşite karşı etkilidir. Kötü nefes kokusunu giderir.

Portakal kabuğu şekerlemesi tarifi

Portakal kabuğu şekerlemesi malzeme listesi

4 adet portakal

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Portakal kabuğu şekeri tarifi nasıl yapılır?

Portakal kabuğu şekerlemesi yapım aşamaları

Portakalların kabuklarını iyice yıkayın. Mutfağınızda kullandığınız sebze fırçaları bu iş için idealdir. Portakalların kabuklarını istediğiniz şekilde doğrayın. Beyaz kısımlarının fazlalığını alın. Tencereye koyup üzerini aşana kadar su doldurun. Ocağa koyup kaynatın. 5 dakika kadar kaynatın suyunu dökün. Bu işlemi iki kez daha yapın. Böylelikle portakalların acısı gitmiş olacak. Üç kez kaynatıp suyunu süzdüğünüz portakal kabuklarını tekrar tencereye koyun. Üzerlerine 2 su bardağı toz şekeri ve 2 su bardağı suyu koyup ocağa koyun. Bu karışımın içinde portakallar saydamlaşana kadar kaynatın. 20 dakika kadar kaynattım. Portakal kabuklarını tencerenin içinden bir süzgeç yardımıyla alıp yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Bu tepsinin içinde kurumaya bırakın. Kurutma işleminin süresi, ortamın ısısına ve nemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kuruyup kurumadığını yiyerek kontrol edebilirsiniz. Kuruması bir gün sürdü. Kuruyan portakal kabuklarını dilerseniz eritilmiş çikolataya batırıp çikolatanın donması için tekrar yağlı kağıt üzerine koyup bekletin.