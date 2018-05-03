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Portakal HDP için muhalefete yüklendi

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakına HDP'nin alınmamasını eleştirdi. Portakal, yalnız kalan HDP'nin son zamanların en yüksek oyunu almasının şaşırtıcı olmayacağını da söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:28
Portakal HDP için muhalefete yüklendi

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal bu akşamki bülten öncesinde attığı tweetle, bildirisi cumartesi günü açıklanacak olan CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakını eleştirdi.

Bu ittifakın ve cumhur ittifakının HDP'ye yer vermemesinin HDP'nin otlarına olumlu yansıyabileceğini söyleyen Portakal "4’lü ittifak HDP’yi istemiyor. Bir zamanlar ortak yol tutan AK Parti de istemedi. Legal bir parti ile birlikteliği sakıncalı görüyorlar. HDP seçimde tek başına. Alacağı oran ne olacak merak ediyorum. Son zamanların en yükseği olur mu? Olursa şaşmam" dedi.

Portakal'ın tahmini, takipçileri arasında büyük tartışmalara neden oldu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:28
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