Portakal HDP için muhalefete yüklendi

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal bu akşamki bülten öncesinde attığı tweetle, bildirisi cumartesi günü açıklanacak olan CHP-Saadet Partisi-İYİ Parti-DP ittifakını eleştirdi.

Bu ittifakın ve cumhur ittifakının HDP'ye yer vermemesinin HDP'nin otlarına olumlu yansıyabileceğini söyleyen Portakal "4’lü ittifak HDP’yi istemiyor. Bir zamanlar ortak yol tutan AK Parti de istemedi. Legal bir parti ile birlikteliği sakıncalı görüyorlar. HDP seçimde tek başına. Alacağı oran ne olacak merak ediyorum. Son zamanların en yükseği olur mu? Olursa şaşmam" dedi.

Portakal'ın tahmini, takipçileri arasında büyük tartışmalara neden oldu.