Portakal dayanamadı CHP'ye isyan bayrağı açtı! 'Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?'

31 Mart seçimlerine 2 ay kalmasına rağmen CHP, hem İzmir'de hem de İstanbul'un ilçelerinde adaylarını belirleyebilmiş değil.

Partinin başarısından çok koltuk sevdasının ön plana çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri ,bu defa kendilerine yakın bir isimden geldi.

"Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz''

Fox Ana Haber'de Fatih Portakal, CHP'nin içindeki karışıklığı hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Parti kendini eleştirmiyor. İnsanlar böyle sizin partiniz hakkında konuşuyorsa, sizin yaptığınız bazı uygulamalar yanlıştır. İnsanların kafasında şu düşünce parlıyor; ana muhalefet partisisiniz, kendi içinizde böyle sorunlar yaşanırken, 3 gün sonra iktidara geldiğinizde ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Nasıl seçim kazanacaksınız? Bunu sorduğunuz zaman da parti yöneticisi, 'İnsanların değirmenine su taşımayalım' diyor. "