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Portakal dayanamadı CHP'ye isyan bayrağı açtı! 'Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?'

AK Parti'nin politikalarını eleştirmeyi görev haline getirmesiyle bilinen FOX TV spikeri Fatih Portakal, dayanamayarak CHP'ye isyan etti. Portakal CHP'ye "Siz kendi sorunlarınızı çözemiyorsunuz, nasıl ülkeyi yöneteceksiniz." dedi.

22 Ocak 2019 Salı 09:53

31 Mart seçimlerine 2 ay kalmasına rağmen CHP, hem İzmir'de hem de İstanbul'un ilçelerinde adaylarını belirleyebilmiş değil.

Partinin başarısından çok koltuk sevdasının ön plana çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri ,bu defa kendilerine yakın bir isimden geldi.

"Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz''

Fox Ana Haber'de Fatih Portakal, CHP'nin içindeki karışıklığı hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Parti kendini eleştirmiyor. İnsanlar böyle sizin partiniz hakkında konuşuyorsa, sizin yaptığınız bazı uygulamalar yanlıştır. İnsanların kafasında şu düşünce parlıyor; ana muhalefet partisisiniz, kendi içinizde böyle sorunlar yaşanırken, 3 gün sonra iktidara geldiğinizde ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Nasıl seçim kazanacaksınız? Bunu sorduğunuz zaman da parti yöneticisi, 'İnsanların değirmenine su taşımayalım' diyor. "

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:53
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. fatih portakal
  4. chp

YORUM YAZ

  • AlperAlper4 dk önce
    doğrusu kim iyi yönetmiş?Emekli maaşlarının coğu asgari üçretin altına düşmüş,kim sorumlu?Bir de kirada isen okuyan çocuğun varsa,verelim o parayı kafası çok çalışan yöneticilere de bir ay geçindirebileçek mi o aileyi?
  • AHMETAHMET32 dk önce
    RTÜKten cezayı alınca, "bak ben iki tarafa da eleştiri yapıyorum" diyebilmek için gösteriş yaptığını herkes biliyor.Ne yaparsan yap portakal! Sonunda ya suyun çıkacak ya da çürüyeceksin
  • mehmetmehmet56 dk önce
    Merak ediyorum yenimi uyandın bu partide bazı şeyleri anlamanız için böylr 20 senemi gecmesi lazımbunların ülke yönetme derdi yoki muhteşem millet vekili oluyorla aylıklarını alıyorlar yaptıkları tek şey vardin düşmanlıgı atatürk kisvesi altında hırsızlıkgariban düşmanlıgı yapıyorlar ülkeye iyi olarak yaptıkları tek yararlı bir şey varmı yada bu hükümete bir öneri getiriyorlarım buna hiç dikkat etmiyecek kadar aptalmısoın yoksa işine geldiği için sesin çıkmıyormu
  • ihsanihsan1 sa önce
    portakal chp ülkeyi yönetmeyecek ısraile devredecek
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    MUHALEFETLE BU KADAR UGRAŞAN BASIN YAYIN ORGANLARIDA Bİ TURKİYEDE OLUR.ULKENİN YÖNETİMİNDE HİC BİR SUÇU KABAHATI OLMADIGI HALDE SUREKLİ Bİ MUHALEFET GÜNDEME GETİRİLİYOR.BAŞA GELDİGİNDE GAYETTE İYİ YÖNETİR. AKP DEN İYİ OLACAGI KESİN.CHP NE ATAMA YAPIYOR NE ULKEYİ YÖNETİYOR ,NE EKONOMİK SORUNUN SORUMLUSU,NE ASKER ATAMASI YAPIYOR.HİC BİRŞEYDE SUÇU YOK.AMA SUREKLİ Bİ CHP HABERLERİ YAPIP ALGI OLUŞTURUYORSUNUZ. AKİT YAPIYOR EYVALLAHDA. FOXDA YAPARSA.OHOHOH.ORTALIKTA MUHALEFETE MUHALEFET EDEN KANAL VAR DEMEKTİR :))) HALİNİZ KOMEDİ NEDİM

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