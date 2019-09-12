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Porsuk’ta balık bereketi

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki balık meraklıları, Porsuk çayında ağırlığı 7-8 kilograma kadar çıkar sazan balığı avlıyorlar.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:41
Porsuk’ta balık bereketi

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki balık meraklıları, Porsuk çayında ağırlığı 7-8 kilograma kadar çıkar sazan balığı avlıyorlar.


Beylikova’daki balıkçılar, birçok il ve ilçeden geçerek Sakarya nehrine dökülen Porsuk çayında balık bereketi yaşıyor. Porsuk çayı çevresinde balık tutanlar 1 ila 8 kilo arasında sazan balığı yakalıyor. Balık meraklısı Cevat Özcan, emekliğin tadını yakaladıkları balıklarla geçirdiklerini anlattı. Özcan, çayda çok miktarda ve büyük sazan balığını yakaladıklarını anlatarak, "Emeklilik günlerimizi Porsuk çayı kenarında balık avlayarak geçiriyoruz. Çok bereketli oluyor ve büyük balıklar yakalıyoruz. Ancak bizleri üzen Kütahya ve Eskişehir’deki çeşitli fabrikaların zehirli artıkları Porsuk çayına atılmasıdır. Bu durum balık sayısı ve büyüklüğünü olumsuz etkiliyor, hem de balıkların toplu ölümlerine sebep oluyor. Bu atıkların Porsuk çayına atılmaması valimizden ricamızdır" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:41
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