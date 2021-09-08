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Yaşam Porsuk Çayı’nda 6 parça kemik bulundu!
Yaşam

Porsuk Çayı’nda 6 parça kemik bulundu!

Erzurum'da 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu. Bulunan kemikler incelemeye alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:14:00 -
Porsuk Çayı’nda 6 parça kemik bulundu!

Eskişehir’de haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı’nda yapılan çalışmalar devam ederken bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

3 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir’de aileleri tarafından haber alınamayarak kayıp başvurusu yapılan ve uzun zamandır aranan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Uzun zamandır kayıp olan Hikmet Biçer (71), Bayram Koçak (43) ve Mehmet Yerebakan (60) isimli vatandaşların bulunması için gerçekleştirilen çalışmalar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince yürütüldü.

6 parça kemik bulundu

Suları çekilen Porsuk Çayı’nda ekiplerin yaptığı aramalarda telefon, drone, kamera, bisiklet, koltuk gibi eşyalar bulunurken, çok miktarda çöp çıkarıldı. Ayrıca çalışmalarda, 6 parça da kemik bulundu. Bulunan kemikler, insana ait olup olmadığı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kemiklerin bulunduğu bölgelerde ise çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Porsuk Çayı boyunca yayılan ekiplerin yaptığı çalışmalar, vatandaşların meraklı bakışları altında devam ediyor. Bazı vatandaşların ise içeceklerini alıp arama çalışmalarını seyretmesi dikkatleri çekti.

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