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Porseleni nasıl fark edersiniz?

Seramik ve porselen aynı şeylermiş gibi sanılır.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:31
Porseleni nasıl fark edersiniz?

Genellikle seramik ve porselen aynı şeylermiş gibi sanılır. Bu biraz da her ikisinin de binlerce yıl öncesinin Çin işi olmasından kaynaklanır. Zaten “Çinî” demez miyiz. Yani aidiyet takısıyla “Çine ait olan..” diye.. Oysa arada kelimelerin kaynağı kadar derinden farklar vardır. Her ikisi de pişmiş topraktır ama, öncelikle hamurlarında ve hamurlarının kimyasallarında farklılık görünür. Ayrıca seramik ile porselenin sır pişirim sıcaklığı da çok farklıdır. Sertlik ve yumuşaklık ölçüleri vardır. vs..

Ancak çıplak gözle farkı anlamanın en kolay yolu porselenin ışık geçirgenliğini göremektir. Kaliteli porselen ışığı geçirir. Adeta şeffaf gibidir. Seramik ise ışığı geçirmez..

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:31
  1. porselen
  2. seramik
  3. çini

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