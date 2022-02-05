Porselen tencere nasıl yıkanır? Faydalı pratik bilgiler

Porselen demek sağlık demektir

Yemek hazırlamada kullanılan tencere ve tavalar genelde alüminyum, bakır, çelik, teflon, cam ve son zamanlarda seramik ve granit malzemelerden imal edilir.

Porselen en sağlıklı malzemedir

Porselen, doğal kaynaklı hammaddelerden üretilen bir üründür. Beyazlığını kullanılan boyalardan değil; reçetesinde bulunan hammaddelerden alır. 1400°C de pişirilerek sert porselen elde edilir. Işık geçirgenliğine sahiptir ve son derece sağlıklı bir üründür.

Bu adımları izleyerek porselen tencereye zarar vermeden porselen tencere temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz

Porselen tencereler neden tercih edilmeli?

Porselen tencereler şık bir görünüme sahiptir. Porselen tencereler kolay bir şekilde temizlenebilmektedir. Yapışmaz özelliği ile yiyeceklerinizin tencereye yapışmadan pişirilmesini sağlamaktadır.

Porselen Tencereler Hassas Bir Yüzeye Sahiptir

Porselen tencereler hassas bir yüzeye sahip olduğu için yıkama yöntemleri çelik tencereden farklıdır. Porselen tencerelerinizin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız porselen tencere yıkama yöntemlerini uygulayarak tencerenizi yıkamanız gerekmektedir. Aksi takdirde tencereniz çizilebilir ve zarar görebilir.

Porselen tencere yıkama yöntemleri

Eğer porselen tencere nasıl yıkanır diye merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemleri kullanarak porselen tencereleri zarar görmeden yıkayabilirsiniz.

Bulaşık teli Kullanmayın

Porselen tencere yıkarken bulaşık teli gibi sert ve yüzeye zarar verebilecek temizlik malzemelerini kullanmayınız. Bulaşık teli porselen tencerenizin çizilmesine neden olacaktır.

Çok ağır kimyasal içeren temizlik ürünleri kullanmayınız

Porselen tencerenizi yıkarken aşırı kimyasal içeren ağır temizlik ürünlerini kullanırsanız tencerenizin zarar görmesine neden olursunuz. Bunun yerine sizler ile paylaşacağımız temizlik malzemelerini kullanarak porselen tencerenizin zarar görmeden temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Porselen tencere temizleme malzemeleri

Porselen tencere temizlemeniz için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir:

Bir adet sünger

Karbonat

Bulaşık deterjanı

Yapılışı

Porselen tencerenizi temizlemek için öncelikle tencerenizi ılık suyun içerisinde bekletin. Böylece tencerede inatçı yemek leke ve kalıntılarının yumuşamasını sağlamış olursunuz. Ilık sudan tencereyi çıkartın ve süngerin sarı kısmına bulaşık deterjanı dökün ve tencereyi ovalamaya başlayın. Karbonatı da ekleyerek tencereyi ovalamaya devam edin. Tencerenin içini ovalamayı bitirdikten sonra süngerin ters tarafı ile tencerenin alt kısmında ısıya bağlı olarak oluşan lekeleri çıkarmaya başlayın. Süngerin dış kısmı ile çıkmayan tencerenin alt kısmında oluşan lekeler için tencerenin alt kısmına karbonat dökün ve bir diş fırçası yardımı ile fırçalayın. Tüm işlemleri tamamlamanızın ardından tencerenizi ılık su ile durulayın ve kuruması için bulaşık sepetinize koyun.