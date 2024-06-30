Porsche’den milyon dolarlık hata

Otomotiv dünyasında yaşanan geri çağırma uyarılarına bir yenisi eklendi. Porsche, fren bölümünde görülen bir hata sonrasında 80 bine yakın Taycan elektrikli aracını geri çağırdı. Hata yüzünden kullanıcıların kaza yapabileceği bildirildi.

Elektrikli Porsche Taycan modelleri geri çağrıldı

Porsche, ön fren hortumundaki bir arıza nedeniyle 79 bini aşkın Taycan elektrikli aracını geri çağırdığını açıkladı. Otomobil güvenlik düzenleyicilerine sunulan raporlarda Porsche mühendisleri, devam eden saha incelemeleri ve testlerde olası fren sorunlarının yaşanabileceğini dile getirdi.

Porsche, ön fren kısmında tekrarlanan esneme ve bükülme gerilimleri nedeniyle fren hortumlarının zamanla kademeli olarak yıpranabileceğini ortaya çıkardı. Bu sorun ise hortumun kırılmasına ve sıvı sızıntısına yol açabilir.

Şirketin açıklamasına göre fren hortumunun arızalanması, aracın durma mesafesini önemli ölçüde artırarak sürücüleri ve diğer yolcuları kaza riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu sorunu çözmek için Porsche, fren hortumlarını değiştirmeyi planlıyor.

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Mühendisler, değiştirilmiş bu parçanın sürtünmeyi azalttığını ve aracın ömrü boyunca darboğaz yaşama olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.

Geri çağırma, 2020 ile 2022 arasında üretilen arkadan çekişli Taycan ve üst seviye Taycan Turbo ve Turbo S versiyonlarını etkiliyor. Bu kapsamda 80 bine yakın aracın toplatılacağı belirtildi.

Tamir işleminin yaklaşık iki saat süreceği ve ücretsiz olarak yapılacağı dile getirildi. Şirket önümüzdeki günlerde müşterileriyle iletişime geçecek.

Kaynak: Shiftdelete