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Teknoloji Porsche'den heyecanlandıran Apple çıkışı
Teknoloji

Porsche'den heyecanlandıran Apple çıkışı

Porsche CEO'su Oliver Blume, teknoloji devi Apple ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 09:36:00 -
Porsche'den heyecanlandıran Apple çıkışı

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmasa da görüşmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Porsche CEO'su Oliver Blume, Apple ile ortak projeler gerçekleştirmek üzere görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Deneyimli yönetici, şirket temsilcilerinin Apple ve teknoloji sektöründeki diğer bazı şirketlerle olası ortak projeleri görüşmek için geçen yılın sonlarında ABD'ye gittiğini söyledi.

Blume, Porsche ve Apple arasındaki iş birliğinin ne anlam ifade edebileceği konusunda fazla bilgi vermese de akıllara Apple'ın elektrikli otomobil projesi geldi.

Apple ile iyi anlaştıklarını ifade eden Porsche CEO'su, gelecekteki projelerle ilgili kararlar almak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

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