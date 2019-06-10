Porsche Carrera Cup'ta Ayhancan Güven liderliğini sürdürdü - Milli sporcu Ayhancan Güven, Fransa serisi beşinci yarışında 3'üncü, altıncı yarışında ise 2'nci oldu



ANKARA (AA) - Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa serisi yarışlarını podyumda tamamlayarak şampiyona liderliğini sürdürdü. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki sporcu, 8-9 Haziran tarihlerinde İtalya'daki Misano Pisti'nde koşulan serinin beşinci yarışında 3'üncü, altıncı yarışında ise 2'nci oldu. Yarışma sonrası 104 puana ulaşan Ayhancan, şampiyona liderliğini devam ettirdi. Başarılı sporcu yaptığı açıklamada, "Araç ayarlarıyla boğuştuğumuz hafta sonunu değerli puanlar alarak ve iki podyumla tamamladık. Fransa şampiyonasında sezonun tam ortasına geldik ve 104 puanla lideriz. Şimdi 30 puan ile ikinci sırada yer aldığım Porsche Mobil 1 Super Cup'a odaklanma zamanı." ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve TOSFED'in katkılarıyla yarışan Ayhancan, 28-30 Haziran tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde koşulacak Porsche Mobil 1 Super Cup 3'üncü ayak yarışında yeniden direksiyon başına geçecek.



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