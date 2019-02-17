Poroşenko Rusya'ya saldırma sebeplerini açıkladı

Ülkesinin askeri operasyonlara son vermesinin mümkün olmadığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ülkenin mevcut durumunu da 'bir başarının tarihi' olarak nitelendirdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Eğer Rusya ateş etmeyi bırakırsa barış başlar. Eğer Ukrayna ateş etmeyi bırakırsa Ukrayna diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.

"En derin reformlar"

Genel olarak Ukrayna'daki duruma da değinen Poroşenko, "Şu anki Ukrayna, bir başarının tarihidir" dedi.

Ülke yönetiminin savaş koşullarında reformlar hayata geçirmeyi başardığını söyleyen Ukrayna lideri, "Bu, ülke tarihinin en derin reformları" diye konuştu.