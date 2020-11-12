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Aktüel Pompeo'nun İsrail'de Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği öne sürüldü
Aktüel

Pompeo'nun İsrail'de Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:33:39 -
Pompeo'nun İsrail'de Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği öne sürüldü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyaret esnasında işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yı da ziyaret edeceği iddia edildi.

ABD merkezli yayın organı Axios'un, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pompeo ABD'de tarihinde işgal altındaki Golan Tepelerini ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak.

Pompeo'nun ziyaretinin resmi mi yoksa özel mi olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak her iki durumda da İsrailli yetkililerin Pompeo'ya eşlik edeceği belirtildi.

Gelecek çarşamba günü İsrail'i ziyaret edecek Pompeo'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabbi Ashkenazi ile görüşmesi bekleniyor.

Trump'tan önceki tüm ABD yönetimleri, 1967'den beri Batı Şeria'yı ve Golan Tepelerini "İsrail'in işgali altındaki topraklar" olarak nitelendiriyordu.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" gören kararı imzalamıştı.

Washington yönetimi, Kasım 2019'da da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı almıştı.

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