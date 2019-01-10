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Pompeo'dan yeni Suriye'den çekilme açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili yeni açıklamada bulundu.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:29
Pompeo'dan yeni Suriye'den çekilme açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Orta Doğu turu kapsamında dün akşam Mısır’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bir gazetecinin Amerika’nın Suriye’den çekilmesiyle ilgili sorusuna Pompeo, ülkesinin Suriye’den çekileceğini ifade ederek terör örgütü DAEŞ'in yenildiğini söyledi.

"Bu bir çelişki değil"

Suriye’nin bazı bölgelerinde DAEŞ'in varlığını sürdürdüğüne işaret eden Pompeo, “Bazıları DAEŞ'in yenilmediğini düşünüyor olabilir bu bir çelişki değil.” İfadelerini kullandı. 

Pompeo, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta da çekileceklerini ifade etmişti. 

İki bakan arasındaki görüşme

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Şükri ve Pompeo ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Filistin, Libya ve Yemen’deki gelişmeler gibi bölgesel meselelerle terörle mücadele konularını değerlendirdi. 

Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başlamış ardından Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmüş ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçmişti. 

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:29
  1. Pompeo
  2. ABD
  3. Suriye

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