Pompeo'dan Türkiye'ye küstah teklif: S-400'ü kullanmayın
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını ilişkin açıklamalarda bulundu.26 Temmuz 2019 Cuma 00:43
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemini işler hale getirmemesini tercih ettiklerini belirtti.
Bloomberg'in aktardığına göre, S-400 teslimatının ilk aşamasının tamamlandığı haberini değerlendiren Pompeo, "Bunu daha fazla yaptırım takip edebilir ama doğrusunu söylemek gerekirse biz, S-400’ün işler hale getirilmemesini tercih ediyoruz" dedi.
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