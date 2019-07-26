Pompeo'dan Türkiye'ye küstah teklif: S-400'ü kullanmayın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemini işler hale getirmemesini tercih ettiklerini belirtti. Bloomberg'in aktardığına göre, S-400 teslimatının ilk aşamasının tamamlandığı haberini değerlendiren Pompeo, "Bunu daha fazla yaptırım takip edebilir ama doğrusunu söylemek gerekirse biz, S-400’ün işler hale getirilmemesini tercih ediyoruz" dedi.

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