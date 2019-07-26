0553 313 94 23

Pompeo'dan Türkiye'ye küstah teklif: S-400'ü kullanmayın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını ilişkin açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:43
Pompeo'dan Türkiye'ye küstah teklif: S-400'ü kullanmayın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemini işler hale getirmemesini tercih ettiklerini belirtti.

Bloomberg'in aktardığına göre, S-400 teslimatının ilk aşamasının tamamlandığı haberini değerlendiren Pompeo, "Bunu daha fazla yaptırım takip edebilir ama doğrusunu söylemek gerekirse biz, S-400’ün işler hale getirilmemesini tercih ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:43
  1. Mike Pompeo
  2. S-400
  3. ABD

YORUM YAZ

  • BorsBors2 dk önce
    Ben de abd nin işlevsiz halini tercih ediyorum. yanky go home

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Eksiklerimizin farkındayız"
  1. "Eksiklerimizin farkındayız"
  2. Burdur’da şüpheli paket polisi alarma..
  3. Eskişehir’de kan donduran cinayet
  4. Eskişehir'de cinayet
  5. Pompeo'dan Türkiye'ye küstah teklif:..
  6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  7. Filistinli ve İsrailli aktivistler..
  8. Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya:..
  9. Apple Intel'in akıllı telefon..
  10. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon..
  11. Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın..
  12. Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki
  13. Altay Bayındır: "Hocama teşekkür etmek..
  14. ABD'den "Türkiye'ye yaptırımlar..
  15. Suudi Arabistan'da Husilere ait bir..
  16. Şili'de patlama: 5 polis ağır yaralandı
  17. Gevrek: “Rövanşı alıp turu..
  18. Brezilya Devlet Başkanı'nın telefonunu..
  19. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 13..
  20. MHP Milletvekili Karadağ’dan ‘vize’..
  21. Domuz avında sırtından vuruldu
  22. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2019
  23. Kurban satışları başladı! İşte..
  24. Belözoğlu: "Fenerbahçe bizim..
  25. Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı yemin..
  26. Park halindeki araca çarpan..
  27. Gurur günü! YKS'de ilk bine giren..
  28. Cezaevinden yeni tahliye oldu, silahlı..
  29. Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi
  30. ABD ve Rusya arasında BM Kıbrıs Barış..
Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay

Günün Karikatürü

26 Temmuz 2019
Merkez Bankası faizi indirdi!
Merkez Bankası faizi indirdi!
Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi