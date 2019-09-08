0553 313 94 23

Pompeo'dan Taliban'a "sınırı aştınız" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:- "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış"

08 Eylül 2019 Pazar 22:45
Pompeo'dan Taliban'a "sınırı aştınız" uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla elindeki pazarlık gücünü artıramayacağını vurgulayarak, "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Taliban'la müzakereleri askıya alma" kararının arkasında olduklarını söyledi.

Amerikan medyasına konuşan Pompeo, Taliban'ın 1 Amerikan askerinin ve 10'dan fazla sivilin ölümüne neden olan son saldırıyı düzenleyerek "sınırı aştığını" savundu.

Pompeo, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla elindeki pazarlık gücünü hiçbir şekilde artıramayacağına dikkati çekerek, "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış." şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yeniden devamına ilişkin sürecin Taliban'ın bundan sonraki adımlarına bağlı olduğunun altını çizen Pompeo, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Pompeo ayrıca Taliban'la varılan uzlaşmanın maddelerinden birinin, Taliban'ın El Kaide olan bağını tamamen koparması olduğunu ancak örgütün bu vaadini yerine getirmediğini ifade etti.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:45
  1. ABD
  2. Mike Pompeo
  3. Taliban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Motokros Şampiyonası
    1. Dünya Motokros Şampiyonası
    2. Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri..
    3. CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin..
    4. Pompeo'dan Taliban'a "sınırı aştınız"..
    5. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    6. Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na..
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. Türkiye'den Sudan’daki sel felaketi..
    9. Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı
    10. Bakanlıktan orman yangınlarıyla ilgili..
    11. Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
    12. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    13. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri..
    14. Güney Afrika'da bir haftada ikinci..
    15. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    16. Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo,..
    17. Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu..
    18. Fenerbahçe'de Gustavo depremi!
    19. Pas lekesi nasıl çıkar? Pas lekesi..
    20. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    21. FETÖ firarileri Canan Kaftancıoğlu'nu..
    22. Küçük Eymen’in hayalini itfaiyeciler..
    23. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı,..
    24. Hazırlık Maçı: Bursaspor: 2 -..
    25. Lübnan'da Hizbullah eski yetkilisi..
    26. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol..
    27. Başkan Ölçek’ten yeni eğitim-öğretim..
    28. Balıkesir’de polis sürücülere alkol..
    29. Arseven'in çağrısında spor camiasından..
    30. İspanya değil, Muğla
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti