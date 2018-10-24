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Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD tatmin olmayacak'

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD olay tam olarak netleşene kadar, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalardan tatmin olmayacak" dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:33
Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD tatmin olmayacak'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmasında, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "ABD olay tam olarak netleşene kadar, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalardan tatmin olmayacak" mesajı verdi.

Reuters haber ajansı eriştiği ABD Dışişleri Bakanlığı iç mesajını yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imzasıyla bakanlık çalışanlarına atılan e-postada "Suudi Arabistan'ın ciddi mesuliyeti için adımlar attığını şimdiden görüyoruz. Ancak tam olarak ne olduğu netleşene kadar, tatmin olmayacağız" ifadesi kullanıldı.

E-postada Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yaptığı ziyaret de yer aldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:33
  1. ABD Dışişleri Bakanı
  2. Mike Pompeo
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Cemal Kaçıkçı açıklaması

YORUM YAZ

  • mustafamustafa28 dk önce
    ceset görmek isterim itiraf yetmez ABD/CİA olarak ikinci 11 Eylül organizasyonu ve 2.vurgun hesaplarını çöpe atmak istemiyor Türkiye ve Erdoğan yüzünden, ayrıca İsrailin çıkar hesapları da bozulacak.....demek istiyor yani
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