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Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme konusuna ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçesini anlıyoruz" dedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:58
Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçesini anladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz." dedi.

"Çekilmeyeceğimizi söylüyoruz"

Pompeo, Orta Doğu'da varlıklarının devam edeceğini de belirterek, "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceliğinin terör örgütü DAEŞ'i ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı açıklaması: İş birliğimiz devam edecek

Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteciCemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

Pompeo, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını da söyleyerek, "Suudi Arabistan, ABD'nin önemli müttefikidir ve iş birliğimiz devam edecektir." diye konuştu.

İran konusuna dair ise Pompeo, şunları kaydetti:

"İran halkının, rejimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerekir. İran halkının sesini duymak istiyoruz. İran halkının, onlar için onurlu bir hayat istediğimizi bilmesi gerekir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:58
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Türkiye açıklaması
  3. Son dakika

YORUM YAZ

  • yasinyasin8 sa önce
    IRAAK halkı içinde onurlu bir hayat istiyordunuz değil mi siz?
  • PashaPasha8 sa önce
    (......................) Ayni onurlu hayatı ırak için deistemiştiniz.
  • Hy-hyHy-hy12 sa önce
    Bizde Amerikanın Suriyede bulunma sebeplerinin Terörizm-deaşla mücadele,kürtlete özgürlük,demokrasi getirme(yalandan hangi şerefsiz ölmüş) olduğunu biliyoruz.İsrailin güvenliği,büyük pisrail,petrol ve doğalgaz olmadığını biliyoruz.
  • yücelyücel14 sa önce
    Kefere Pompeo bu anlamanızda bitmedi gitti siz ne pohtan anlarsınız.
  • mehmet önenmehmet önen16 sa önce
    Bu Fred Cakmaktas(pompeo) TAM BIR GERI ZEKAVER EKMEGI YESIN BASKA B:K BILMEZ:
  • saddisaddi16 sa önce
    bravo ABD ye. Milli menfaat olunca yalan dolan işgal herşey fora... Devlet dediğin böyle olacak. Osmanlı gibi onları korumaya kalkınca sırtından vurdular. Aptallaığın lüzumu yok
  • ahmetahmet16 sa önce
    biz de EVANJELİK/SİYONİST HAYDUT DEVLETLERİN yerel işbirlikçileriyle birlikte uyuşturucu gelirlerini ve terörü kontrol altında tutma çabanızı, müslüman kanı dökme ve topraklarını filistindeki gibi elinden alma amacınızı BİLİYORUZ...AMA İZİN VERMEYECEĞİZ!
  • Ýasar güzel Ýasar güzel 17 sa önce
    Ey şerefsiz kefere sana ne iran rejiminden sana iran halkının rejimden memnun olup olmadığından sen kimsin ya sana ne DEFOL GIT ya DEFOL git
  • Mesut SarpMesut Sarp17 sa önce
    Darbeci Amerikanın [email protected]şt olduğunu ve sözüne güvenmemizin söz konusu olmadığını bilerek neden bunların açıklamalarını boy boy basarsınız anlamıyorum. Yoksa Münbiçe bir gece ansızını unutturmak mı istiyorsunuz?
  • AbdullahAbdullah17 sa önce
    Bunlar ne kadar pişkin.KendileriBaşka ülkelerin iç işlerini karışırken iyi ama başka karışınca kötü , Türkiyede 15 temmuzu yapan kendileri idi , Ayrıca onurlubir hayat götürdüğün yerleri gördük kafirden dost olmaz
  • K.S.K.S.17 sa önce
    ABD dış siyasetinin bu kadar kaypak ve dönek olduğu tarih boyunca görülmemişti?
  • mahmutmahmut18 sa önce
    Milletler sizin köleniz olunca mı onurlu bir yaşam elde etmiş oluyor..size çalışıyorsa onurlu.

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