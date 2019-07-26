0553 313 94 23

Pompeo: “S-400’lein operasyonel hale gelmemesi hoşumuza gider”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini operasyonel hale getirmemesi konusunda uyardı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:48
Pompeo: “S-400’lein operasyonel hale gelmemesi hoşumuza gider”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini operasyonel hale getirmemesi konusunda uyardı. Pompeo ayrıca İran’a gitmek için hazır olduğunu söyledi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, “Daha fazla yaptırım olabilir ama açıkçası S-400’lerin operasyonel hale gelmemesi gerçek anlamda hoşumuza gidecek bir durum olacaktır” dedi. Dışişleri Bakanı Pompeo, “Türkiye’ye S-400’ün aktive edilmesini kabul edemeyeceğimizi söyledik. Kendilerini F-35 programından çıkararak kararlılığımızı gösterdik. Daha fazla yaptırımlar da olabilir. Asıl üzerinde durduğumuz ise S-400’lerin operasyonel hale gelmemesi. Amacımız bu. Türk yetkililere uzun süredir bu sistem ile F-35’lerin uyumlu çalışamayacağını anlatıyoruz. Bazı parçaları alıyorlar ancak bu kararı gözden geçirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki üst düzey Demokratlar, Başkan Donald Trump’a yazdıkları mektupta, Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulundu. Beyaz Saray, 17 Temmuz’daki açıklamasında ise S-400 sisteminin satın alınmasının Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programında tutmayı imkânsız hale getireceğini söylemişti.


Pompeo, Tahran ile Washington arasında bu yıl artan gerilim nedeniyle gerekli görüldüğü takdirde İran’a gideceğini söyledi. Pompeo, Tahran’a gitmek isteyip istemediği sorusuna, "Tabii. Eğer çağrı gelirse ben de İran’a giderdim. Doğrudan İran halkıyla konuşma şansını yakalamayı isterim” cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SMMMO’dan OSB Teknik Koleji’ne ziyaret
    1. SMMMO’dan OSB Teknik Koleji’ne ziyaret
    2. Irak'ta seçim yasası tartışmalarının..
    3. Volkswagen’den ilk yarıda 9,6 milyar..
    4. İstanbul'da sahte belge operasyonu:..
    5. Ankara polisinden yolcu operasyonu
    6. Gevaş yaylalarında "kırkım" zamanı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin..
    10. Çankayalı çocuklar yazın tadını spor..
    11. Oppo Reno Z kesintisiz PUBG deneyimi..
    12. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve..
    13. Güneş’ten Berk Yıldız ve Nuri Fatih’e..
    14. Tercihlere yön veren dijital girişim
    15. Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik..
    16. Uzmanlar, Boris Johson’un..
    17. Kanalda mahsur kalan köpeği itfaiye..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    19. Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları..
    20. Tırın üzerinde bulunan iş makinesi..
    21. Serdar Çam: KKTC kültürel..
    22. PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT..
    23. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman..
    24. Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine..
    25. ÖSYM'den sınava girecek adaylara..
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    27. Bu restoranda QR koduyla girilen..
    28. İstanbul merkezli 11 ilde "sahte..
    29. CHP'den Düzce açıklaması
    30. Konya'da mısır tarlaları arasına..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor