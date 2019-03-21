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Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi dostu yok

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, iki ülkenin ‘dostluklarını' pekiştiren görüşmelerinde birbirlerine övgüler düzdü. Rivlin, Pompeo'dan "ABD'nin en iyi dostu" diye bahsederken, Pompeo da "İsrail'in ABD'den daha iyi bir dostu yok" yorumunu yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:37
Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi dostu yok

Bölgesel tur kapsamında terör devleti İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakan Mike Pompeo, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi.

Pompeo, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e hitaben yaptığı konuşmada, “Sen de biliyorsun ki İsrail’in ABD’den daha iyi dostu yok. Bu sadece lafta kalmıyor, kendi menfaatlerimiz için günlük olarak yaptığımız şey budur.” dedi.

ABD’nin bölge ve İsrail’in istikrarına önem verdiğini belirten Pompeo, “İsrail’in ve bölgenin istikrarı için tehlike oluşturan Hamas ve Hizbullah örgütleri hakkında (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile) konuştum. ABD’nin, düşman güçlerin bölgesel istikrarı aşındırmasını önlemek için ahlaki ve politik bir yükümlülüğü var. Biz de öyle yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin de Pompeo’ya hitaben, “Yarın Lübnan’ı ziyaret edeceğini biliyoruz. Ancak şuna işaret etmek isterim, Lübnan’dan bahsettiğimiz zaman o ülkeyi Hizbullah’tan ayrı düşünemeyiz. Dolayısıyla Lübnan’dan İsrail’e yönelik bir şey olduğu zaman, Lübnan’ı sorumlu tutarız.” dedi.

İsrail’in Hizbullah’ın faaliyetleri hakkında endişeli olduğuna dikkati çeken Pompeo, “Her ne kadar biz durumu kontrol altına alsak da olup bitenden dolayı çok endişeliyiz. Bizim İranlılarla problemimiz var. Eminim ki siz bu konuyu başbakanla (Netanyahu) ile konuşmuşsunuzdur. Aynı zamanda Suriye’de yaşananlarla ilgili de problemimiz var.” ifadelerini kullandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki duruma da değinen Rivlin, “Bizim için önemli olan, Gazze’deki Filistinliler ve oradaki durumları. Gazze’de, terör örgütleri mensubu 50-60 bin kişinin kontrolünde çok zor şartlarda iki milyon insan yaşıyor. Bizim terörist örgütlerle görüşmemiz mümkün değil. Ancak bize düşen bir şekilde birileriyle görüşmek. Bu konuda sorunu çözmek için Mısırlı arabulucular şu anda çalışıyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:37
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