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Aktüel Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2020 yılı kazıları devam ediyor
Aktüel

Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2020 yılı kazıları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:08:39 -
Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2020 yılı kazıları devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal başkanlık ediyor.

Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentlerinden Pompeiopolis Antik Kenti'nde, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesinin Klasik Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2006 yılında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

Kazı Başkanı Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çalışmalara 8 Ağustos'ta başladıklarını söyledi.

Çalışmaların 10 Eylül'e kadar süreceğini ifade eden Gürdal, "Genel Müdürlüğümüz pandemi nedeniyle bu yıl çalışmaların kontrollü yapılması, daha ağırlıklı olarak korumaya ve onarıma yönelik çalışılması yönünde bir bilgi notu var. Biz de bu doğrultuda 2020 çalışmalarını daha ağırlıklı konservasyon ve restorasyon çalışmaları olmak üzere planladık." dedi.

Kazı çalışmalarının 11 kişilik çekirdek ekiple sürdüğünü anlatan Gürdal, "Bu sayı antropologlar ve restorasyon uzmanlarının geliş gidişleriyle yaklaşık 20 kişiye ulaştı. Bunun dışında Taşköprü'den çalışmalara katılan 11 işçimiz var." diye konuştu.

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