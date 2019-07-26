Pompalı tüfekle kazara kendini vuran çiftçi öldü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, kontrol ettiği tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Kan (56), Bozova ilçesi kırsalındaki Belvaran Mahallesi'ndeki tarlasında, pompalı tüfeğiyle kuşlara ateş ettikten sonra, silahını kontrol etmek istedi. Bu sırada tüfeği kazara ateş alan Kan ağır yaralandı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Kan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçlerinin, bölgede yaptığı incelemede, çok sayıda boş kartuş bulundu. Kan'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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