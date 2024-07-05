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Yerel Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Yerel

Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 07:19:00 -
Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç. (31) Selvili Mahallesi'nde C.G'nin (32) iş yerine gitti.

İş yeri önüne gelen O.Ç. ve O.Ö'nün (29) bulunduğu araçtan C.G'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda C.G. ile çevrede bulunan M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), H.D. (30), İ.K. (38) ve S.T. (20) tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan O.Ç. ve O.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

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