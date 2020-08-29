Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı
Gaziantep'te bir vatandaş otomobiliyle ışıklarda durduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Gaziantep'te dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle yol almaya başladı.
Trafik ışıklarında duran sürücü anda pompalı tüfek ile vurdu.
İsmi açıklanmayan sürücü vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.
Çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Salgırganın kaçtığı olayda ihbar üzerne olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan saldırganın yakalanması için düğmeye bastı.
Dehşete düşüren olay, vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İşte olay yerinde ilk görüntüler: