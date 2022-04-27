Pompada müjdeli haber geldi
Brent petrolün 115 dolar seviyelerinden yeniden 100 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte motorinde beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi. İndirimin yapılması halinde motorinin litre fiyatı 20 TL seviyelerine inecek.
Brent petrolün 115 dolar seviyelerinden yeniden 100 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte motorinde beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi. İndirimin yapılması halinde motorinin litre fiyatı 20 TL seviyelerine inecek.
Motorine 1,20 TL indirim gelmesi bekleniyor. Belirtilen indirimin ise 28 Nisan Perşembe gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.