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Ekonomi Pompada müjdeli haber geldi
Ekonomi

Pompada müjdeli haber geldi

Brent petrolün 115 dolar seviyelerinden yeniden 100 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte motorinde beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi. İndirimin yapılması halinde motorinin litre fiyatı 20 TL seviyelerine inecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 21:12:00 -
Pompada müjdeli haber geldi

Brent petrolün 115 dolar seviyelerinden yeniden 100 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte motorinde beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi. İndirimin yapılması halinde motorinin litre fiyatı 20 TL seviyelerine inecek.

Motorine 1,20 TL indirim gelmesi bekleniyor. Belirtilen indirimin ise 28 Nisan Perşembe gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

 

 

 

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Yorumlar

SERDAL AKYÜZ

Akiiiiiiiiittt yapma bu bir mujde degildir bak seviliyorsun sevimli kal 20 lirayi odeyenler 21 lirayida öderler bunu mujde diye haber yapmayin ALLAH aşkına sen akitsin akit sözcü degilsin kendine gel
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