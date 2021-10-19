POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı

27. Dönem POMEM alımlarıyla ilgili sonuçlar ne zaman açıklanacaktır? 27.dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki ama 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Ne zaman belli olur? İşte POMEM sonuçları hakkında son durum bilgileri...

27. Dönem POMEM alımı için 30.11.2020 tarihinde ilana çıkılmış, 08-21 Aralık tarihlerinde başvurular yapılmış, Şubat-Mart döneminde ön sağlık aşaması, Mayıs-Haziran döneminde spor mülakatı aşaması ve Temmuz-Ağustos döneminde de sözlü mülakat aşaması gerçekleşti. POMEM mülakatına giren adaylar POMEM mülakat sonuçlarının neden açıklanmadığnı sorular oldu.

27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Sonuçların ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. POMEM mülakat sonuçları sorgulamak için tıklayın

POMEM mülakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM nedir?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.