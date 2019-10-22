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POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 7 bin polis alımı başvurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, 26. Dönem POMEM kapsamında alımı yapılacak olan 7 bin polis alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Başvurular devam ederken, lisans ve önlisans mezunu adayların başvuru hakkının olduğunu POMEM'de, son başvuru tarihi ve başvuru işlemlerine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? POMEMson başvuru tarihi ne zaman? 7 bin polis alımı 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır? POMEMbaşvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

22 Ekim 2019 Salı 20:39
POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 7 bin polis alımı başvurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, 26. Dönem POMEM kapsamında alımı yapılacak olan 7 bin polis alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Başvurular devam ederken, lisans ve önlisans mezunu adayların başvuru hakkının olduğunu POMEM'de, son başvuru tarihi ve başvuru işlemlerine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? POMEM son başvuru tarihi ne zaman? 7 bin polis alımı 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

POMEM başvuruları ne zaman bitiyor?

Yapılan duyuruya göre, 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacaktır. 26. Dönem POMEM 7 bin öğrenci alımı için adaylar, ön başvurularını 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacaklar.

7 bin polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

7 bin öğrenci alımı için adaylar başvurularını https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

POMEM başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak?

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 14 Ekim 2019 saat 09:00’dan 25 Ekim 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “26. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti
yatırma işlemi yapılmayacaktır.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 20:39
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