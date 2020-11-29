POMEM başvuru şartları | Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Peki, POMEM başvuru şartları neler?

POMEM başvuru nasıl yapılır? | 27. dönem POMEM başvuru şartları

Polis olmak isteyenler sınav takvimi ve başvuru tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Konu hakkında “Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden açıklanacaktır” açıklaması yapıldı. Sınav tarihleri ve detaylar açıklandığında haberlerimizde yer alacak.

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