27. Dönem POMEM alımıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından sonra heyecan arttı. Bakan Soylu 26. dönem POMEM olarak alınan 7 bin polis alımının 10 bine tamamlanma ihtimalini soranlara, bunun hukuken mümkün olmadığını ama yeni polis alımlarının olacağını açıkladı. Yeni polis alım sürecinin başlayacağı tarih merakla bekleniyor.

Bakan Süleyman Soylu: ''Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak'' demişti. Bakan Soylu yeni açıklamasında: ''Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre daha düşük kaldığını, bu yüzden yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha Emniyet kadrolarına dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.'' ifadelerini kullanarak polis alımı bekleyenleri sevindirdi. Pelis Akademisi'nden 27. dönem başvuruları için bir tarih açıklaması gelmiş değil. 26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri ise 04 Ekim 2020 tarihinde başladı.

27. POMEM alımları ne zaman?

27. Dönem POMEM polis alımına ilişkin henüz EGM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin POMEM 2019 polis alımı için başvuruları 14 Ekim

tarihinde almaya başlamıştı. Yine bu tarih baz alındığında POMEM PÖH polis önümüzdeki yakın bir süreçte açıklanması bekleniyor.