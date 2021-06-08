  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması
Caddebostan Sahili'ndeki müsilaj temizliği başladı
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Reddedildi
Afrika'da vaka sayıları dudak uçuklattı
Teknoloji Polonya'ya yapılan satış sonrası sıraya girdiler... O ülkeden Türkiye'ye kritik ziyaret
Teknoloji

Polonya'ya yapılan satış sonrası sıraya girdiler... O ülkeden Türkiye'ye kritik ziyaret

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ne önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 15:10:00 -
Polonya'ya yapılan satış sonrası sıraya girdiler... O ülkeden Türkiye'ye kritik ziyaret

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

Ziyarette Bakan Çuçi'ye, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Bayraktar SİHA'ları ilgiyle inceledi.

Öte yandan, Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşma geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalanmıştı.

Bu anlaşmayla Türkiye, ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şahin

Satmayın kardeşim sattıktan sonra ne önemi kalır onca zahmetin
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay