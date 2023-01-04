Polonya’ya Almanya’dan rest! Avrupa’da işler karışıyor

Polonya, Almanya'nın sebep olduğu zararın 1,40 trilyon dolar olduğunu hesaplayarak tazminat talebinde bulunmuştu. Fakat Almanya bir çok defa savaşla ilgili mali taleplerle çok önceden uzlaşmaya gidilmiş olduğunu dillendirmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetin konuyla ilgili herhangi bir müzakereye yanaşmadığını duyurdu.

Euronews Türkçe'deki habere göre açıklamada "Polonya Cumhuriyeti hükümeti 1939 ve 1945 yılları arasında Almanya'nın saldırıları ve işgali nedeniyle oluşan zararı tazmin etme çabalarını sürdürecektir," ifadelerine yer verildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında 3 milyonu Yahudi olmak üzere 6 milyon civarında Polonyalı hayatını kaybetti. 1944 yılındaki direnişi bastırmak için Alman ordusu Varşova'yı yerle bir ederek 200 bin sivilin ölümüne yol açmıştı.

1953 yılında Doğu Almanya'yı olası savaş tazminatından korumak için Polonya'nın komünist yönetimi Soyvetler Birliği'nin baskısı ile tüm savaş tazminatı taleplerinden vazgeçmişti.

Şimdiki hükümet ise o anki yönetimin pazarlık kapasitesi olmadığı için bu anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor. İktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidara geldiği 2015 yılından itibaren tazminat talebini tekrar gündeme getirdi.

PiS'in iç politika malzemesi olarak da kullandığı bu talepler Berlin ile Varşova arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı.