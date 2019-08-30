Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 49 yaşındaki Polonyalı erkek turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 49 yaşındaki Polonyalı erkek turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alanya’nın Payallar Mahallesi’ndeki otelde tatil yapan Polonyalı Grzegorz Andrzej Lamba (49) uzun süre odasından çıkmaması üzerine temizlik görevlisi, bu sabah saatlerinde içeri girdi. İçeri giren görevli Lamba’yı yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Polonyalı turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lamba’nın cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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