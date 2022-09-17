Polonyalı pilotların "Bayraktar TB2 SİHA" eğitimleri tamamlandı

Polonya Ordusu Bayraktar TB2 tedarikinde bir aşama daha kaydetti. Baykar resmi Twitter hesabından “Polonya Ordusu envanterine girecek Bayraktar TB2′lerde görev yapacak Polonyalı kursiyerlerimiz başarıyla mezun oldu. Tebrik ederiz" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda Polonyalı pilotların eğitimlerini tamamladığını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, tedarik edilecek Bayraktar TB2’lerle ilgili "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük. İlk set bir yıl içerisinde Polonya Ordusu’na ulaşacak. Polonya ordusu modern donanımlarla birlikte gelişmelidir. Ülkemizin güvenliği daha güçlü ve donanımlı bir ordu tarafından sağlanmalıdır. Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah.Bayraktar sözleşmesi lojistik ve eğitim paketi de içeriyor ve askeri şirket tarafından yapılacak hizmet için mahsup var" ifadelerini kullanmıştı.

23 ülkeye ihracat

Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2’ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya’nın da bulunduğu 23 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

2021’de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu.

Baykar hâlihazırda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Milli SİHA Bayraktar TB2’ye ilgi duyan çok sayıda ülke ile görüşmeler devam ediyor.

DefenceTürk