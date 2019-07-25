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Polonyalı öğretmen Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki müdahaleyle ölümden kurtuldu

Kurulduğu günden bu yana İç Anadolu bölgesine hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi’ne Kapadokya gezisi sırasında rahatsızlanarak getirilen Polonyalı 52 yaşındaki öğretmen Brygida Kozlov, burada yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:26
Polonyalı öğretmen Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki müdahaleyle ölümden kurtuldu

Kurulduğu günden bu yana İç Anadolu bölgesine hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi’ne Kapadokya gezisi sırasında rahatsızlanarak getirilen Polonyalı 52 yaşındaki öğretmen Brygida Kozlov, burada yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.


Kızı ile birlikte Türkiye turuna çıkan 52 yaşındaki Polonyalı öğretmen, Kapadokya ziyareti sırasında kaldığı otelde rahatsızlandı. Çağrılan 112 ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Polonyalı öğretmene yapılan tetkiklerde Tip3 Aort Diseksiyonu tanısı konuldu. Konulan tanı sonrasında Polonyalı öğretmen Brygida Kozlov ileri tetkik ve tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildi.


Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği tarafından teslim alınan hasta burada yapılan ileri tetkik sonrasında Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. Ali İhsan Tekin tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu. Yapılan operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması sonrasında mutluluk yaşayan hasta yakını Julia Kozlov, "Biz Polonya’ da yaşıyoruz, annem öğretmendir. Biz Türkiye’ yeİstanbul, Antalya, Ankara ve Kapadokya’yı ziyaret etmek için geldik. Kapadokya’ da kaldığımız otelde gece annem aniden nefes darlığı şikayetiyle fenalaştı. Ne yapacağımızı bilemedik ve hemen ambulans çağırdık. Bölgede 2 yada 3 hastane dolaştıktan sonra Şehir Hastanesinegeldik. Dr. Ali İhsan Tekin gece saat 04:00 civarında annemi ameliyata aldı. Doktorumuzdan çok memnun kaldık, kendisine müteşekkiriz annemin yaşamasını ona borçluyuz. Türk insanları da çok sıcak bizi evlerine akşam yemeğine davet ettiler. Annem şuanda çok sağlıklı bunun için herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


Aort damarındaki yırtıkların hastaların hayatı için ciddi risk teşkil ettiğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. Ali İhsan Tekin Polonyalı hasta hakkında şu bilgileri verdi:


"Hastamız 52 yaşında Polonya’ dan Türkiye’ ye geziye gelmiş. Kapadokya gezisi sırasında ani başlayan şiddetli bir sırt ağrısı olmuş ve bu şikayetle 112 ekipleri tarafından bölgedeki özel hastanelerdenbirinin acil servisine götürülmüş. Burada yapılan toroka abdominal BT anjiografisinde hastaya "TİP 3 AORT DİSEKSİYONU" tanısı konulmuş.Yani Aort damarında yırtık tespit edilmiş. Bu durum hasta için ciddi hayati risk teşkil ediyordu. Hastayı ileri tetkik ve tedavi içinhastanemize gönderdiler. Hastayı Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakıma aldık hazırlıkları tamamladıktan sonra hibrit ameliyathanede tevarişlemi yaptık. Yani sol kasığından küçük bir kesiyle aortasında yırtık olan bölüme stent greft yani yapay damar uygulaması gerçekleştirdik"


Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. Ali İhsan Tekin, "Hastayı yoğun bakıma aldık 2 gün yoğun bakım 3 gün servis takibinden sonra bugün postof 5. gününde şifa ile taburcu ediyoruz. Hastamız şuan gayet sağlıklı durumda" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:26
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