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Dünya Polonya'dan Ukrayna hamlesi! Kısıtlama kararı aldı
Dünya

Polonya'dan Ukrayna hamlesi! Kısıtlama kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 17:31:00 -
Polonya'dan Ukrayna hamlesi! Kısıtlama kararı aldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna tahılının Polonya'ya girişini kısıtlayan düzenlemeler getirmeyi planladığını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna tahılının Polonya'ya girişini kısıtlayan düzenlemeler getirmeyi planladığını söyledi.

Morawiecki, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, ülkenin tarım sektörüne ilişkin birtakım problemlerin farkında olduklarını belirtti.

Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk ile ülkedeki tahıl problemine ilişkin görüştüğünü aktaran Morawiecki, "Ukrayna tahılının ülkemizdeki etkisini sınırlamak için Polonya'da biriken tahılı göndermemiz, Afrika ya da Orta Doğu'ya satmamız için Kowalczyk'e talimat verdim." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Ukrayna'dan gelen ancak depolarda kalan tahılın Polonya pazarını istikrarsızlaştırdığının altını çizerek Ukrayna tahılının Polonya'ya girişini kısıtlayan düzenlemeler getirmeyi planladıklarını vurguladı.

Polonya Başbakanı Morawiecki, daha önce Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.
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Ukrayna'dan ithal edilen tahılın bir kısmı, Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna'ya komşu ülkelerde kalıyor ve çiftçiler, dolu depolar ve düşen fiyatlar nedeniyle kendi tahıllarını satmakta sorun yaşadıklarından şikayet ediyor.

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